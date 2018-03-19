"Филькина грамота": Порошенко резко высказался о "выборах" в Крыму [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.
Об этом он заявил в своем обращении, видео которого опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
"Говоря известным российским фразеологизмом, это - "филькина грамота", - сказал Порошенко.
Он поблагодарил международных партнеров Украины за "четкую и бескомпромиссную позицию", озвученную накануне незаконных выборов о том, что их результаты не будут признаны.
Президент также поприветствовал решение ОБСЕ и других международных партнеров не участвовать в наблюдении за голосованием на полуострове.
"Ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - отметил он.
По словам Порошенко, на жителей Крыма осуществлялось огромное давление, чтобы они участвовали в незаконном голосовании.
"Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками", - сообщил он.
Президент подчеркнул, что ни "зафиксированная" явка, ни нарисованный результат не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные данные являются ничем иным, как фальсификацией.
Напомним, Украина не позволила гражданам России голосовать в консульствах.
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