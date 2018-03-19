В 1930 году 19 марта на свет появилась талантливая поэтесса, сильная женщина и легендарная украинка - Лина Костенко. Сегодня писательнице исполняется 88 лет.

Каждое ее стихотворение, каждое слово - как стрела, попадает точно в цель, задевает, вскрывает и обнажает правду. И никогда не оставляет равнодушным.

В честь дня рождения великой поэтессы podrobnosti.ua собрали ее лучшие цитаты.

"І жах не в тому, що щось зміниться, - жах у тому, що все може залишитися так само"."Я скорше дуба вріжу, ніж мене поставлять на коліна".

"Так, держава - це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава".

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш - то уже навіки.

"Сколько нас, человечества, уже на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-престранная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит только вот теперь".

"Людям не те що позакладало вуха - людям позакладало душі".

"Отвратительная вещь - наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас".

Поразка - це наука.

Ніяка перемога так не вчить.

"Взагалі мені здається, все наше життя - це чекання найгіршого і надія на краще".