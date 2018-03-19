Лина Костенко: лучшие цитаты великой поэтессы [ Редактировать ]
В 1930 году 19 марта на свет появилась талантливая поэтесса, сильная женщина и легендарная украинка - Лина Костенко. Сегодня писательнице исполняется 88 лет.
Каждое ее стихотворение, каждое слово - как стрела, попадает точно в цель, задевает, вскрывает и обнажает правду. И никогда не оставляет равнодушным.
В честь дня рождения великой поэтессы podrobnosti.ua собрали ее лучшие цитаты.
"І жах не в тому, що щось зміниться, - жах у тому, що все може залишитися так само"."Я скорше дуба вріжу, ніж мене поставлять на коліна".
"Так, держава - це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава – це він, то досі у нас вже була б достойна держава".
Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки
Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш - то уже навіки.
"Сколько нас, человечества, уже на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-престранная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит только вот теперь".
"Людям не те що позакладало вуха - людям позакладало душі".
"Отвратительная вещь - наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас".
Поразка - це наука.
Ніяка перемога так не вчить.
"Взагалі мені здається, все наше життя - це чекання найгіршого і надія на краще".
по теме
Католикос всех армян освятил фундамент самого большого храма Европы в Киеве и церковь в Днепре
Патриарший визит двухдневный - вчера вечером Католикос освятил фундамент строящегося кафедрального храма в столице.Именно эта святыня в Киеве станет самым большим армянским храмом в Европе.
Сергей Рудык помог вернуть старое название поселку на Черкащине
Дважды переименованный. Небольшой поселок в Черкасской области, который несколько раз менял свое название за последние несколько лет. Почему местные жители требуют вернуть старую версию и слышат ли их местные власти?
День весеннего равноденствия 2018: что категорически нельзя делать
Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны.
На улицы Киева вышли вооруженные патрули
Правоохранители усилили меры безопасности на территории Киева
Поздравления с Днем святого Патрика 2018: стихи и картинки
Уже в эту субботу, 17 марта, празднуется день памяти покровителя Ирландии - святого Патрика.