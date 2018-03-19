В воскресенье, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире застрелился руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. В сети опубликовали его переписку с одним из друзей. В переписке говорится о сложных отношениях Волошина с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко. Переписку опубликовало издание "НикВести".

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, с..., суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", - написал Волошин собеседнику 21 февраля.

Далее он поделился копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы по поводу ремонтных работ в аэропорту.

Из переписки видно, что Владислав Волошин хотел написать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.

"Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы" - написал Волошин.

Напомним, что ранее была названа предварительная причина самоубийства руководителя аэропорта в Николаеве.