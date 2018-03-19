Мужчина обокрал киевский супермаркет под носом у охранников [ Редактировать ]
В одном из киевских супермаркетов мужчина просто вывез тележку с продуктами мимо кассиров и охраны.
Так, мужчина набрал в тележку товаров на сумму около 10 тысяч гривен и вышел через неработающую кассу, сообщает Киев Оперативный.
Сотрудники магазина уже подали заявление в полицию, однако злоумышленника еще не нашли. Поисками правонарушителя занимается Днепровское управление полиции.
Ранее в супермаркете Киева подстрелили женщину.
по теме
В Киеве разгромили продуктовый магазин
В Киеве неизвестные в масках разгромили продуктовый магазин. В Днепровском районе столицы пять мужчин спортивного телосложения, ворвавшись в торговый центр, начали крушить витрины. На момент нападения в магазине находился лишь продавец. Женщина не пострадала.
В Киеве мужчины ограбили банк при помощи отвертки
В Киеве на бульваре Перова двое мужчин ограбили терминал самообслуживания на территории банка.
В Киеве люди в масках разгромили магазин (фото)
В субботу вечером, 17 марта, в Днепровском районе Киева группа неизвестных в масках разгромила продуктовый магазин.
"Там мне будет лучше": детали суицида 13-летней девочки в Киеве
13-летняя киевская школьница покончила с собой из-за несчастной любви.
В Киеве мужчина ударил прохожего ножом в лицо (фото)
Ночью на центральном железнодорожном вокзале в столице неизвестный напал на мужчину и ударил ножом в лицо.