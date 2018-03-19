Товаров вынесли на 10 тысяч гривен. Фото из открытых источников.

В одном из киевских супермаркетов мужчина просто вывез тележку с продуктами мимо кассиров и охраны.

Так, мужчина набрал в тележку товаров на сумму около 10 тысяч гривен и вышел через неработающую кассу, сообщает Киев Оперативный.

Сотрудники магазина уже подали заявление в полицию, однако злоумышленника еще не нашли. Поисками правонарушителя занимается Днепровское управление полиции.

Ранее в супермаркете Киева подстрелили женщину.