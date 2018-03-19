Законопроект "О валюте" внесен в Верховную Раду и определен президентом Петром Порошенко как неотложный.

Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте парламента.

Его инициатор - Порошенко. Текст документа в настоящее время отсутствует.

Согласно информации сайта Верховной Рады, 17 марта этот законопроект определен президентом как неотложный.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство поддерживает разработанный Национальным банком и одобренный Национальным советом реформ при президенте проект закона "О валюте", сообщает "Экономическая правда".

НБУ 10 августа 2017 года обнародовал на официальном сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим сферу валютного рынка, является декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

В соответствии с законом, НБУ будет выдавать лишь генеральную валютную лицензию банкам и валютную лицензию для небанковских финучреждений, таких как валютообменные пункты.

По словам Порошенко, закон основан на принципе "разрешено все, что не запрещено.

"Закон отменяет валютный надзор для операций до 140 тыс. грн - это около 40% транзакций малого-среднего бизнеса", - отметил президент.

Напомним, курс доллара в Украине резко взлетел.