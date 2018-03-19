Контрактова площа сказочно изменится после реконструкции (фото) [ Редактировать ]
В Киеве готовится реконструкция площади Контрактовой, на которой не будет МАФов, но появится фонтан и много зеленых насаждений.
Проект обойдется городу в 170 миллионов гривен, рассказал координатор проекта "Новая Контрактовая" Евгений Петрощук.
"Поскольку работы будут проводиться по муниципальные средства, исполнителя реконструкционных работ определят по тендеру. Дальнейшая процедура предусматривает проведение экспертизы, тендера на работы и далее - строительство. Если брать нормативное время, то за 1-1,5 года этот проект можно реализовать", - сообщил он, передает КievТime.
Согласно проекту, на Контрактовой площади создадут пешеходную зону, оборудованную для слабовидящих и обустроят вход в метро для людей с ограниченными физическими возможностями. Известно, что на обновленной площади не будет МАФов, кроме одного стеклянного сооружения.
Кроме того, реконструкция предусматривает реорганизацию транспортных потоков на площади и смежных улицах, замену дорожного покрытия клинкерной плиткой, а также строительство фонтана возле Киево-Могилянской академии и дополнительное озеленение.
Тем временем архитекторы напечатали дом на 3D-принтере.
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