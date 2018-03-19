На Донбассе выпал рыжий снег [ Редактировать ]
В ночь с 18 на 19 марта в Горловке, Донецке, Луганске выпал снег рыжеватого оттенка. Встревоженные люди сообщают об этом в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".
Некоторые пользователи рассказывают, что не видят изменений в цвете снега. Другие отмечают, что рыжий снег не видно, потому что утром шел снег белого цвета. Причины изменения цвета снега никто не знает.
Некоторые местные жители предполагают, что снег мог окрасится из-за терриконов. Другие говорят, что снег окрасился из-за песка, попавшего в атмосферу. Официальных сообщений об инциденте нет.
в Алчевске армагеддон— Ягода_Арбуз (@yagodarbuz) 19 марта 2018 г.
мало того что снега насыпало много, так и сверху какая-то оранжевая субстанция
в Алчевске армагеддон— Ягода_Арбуз (@yagodarbuz) 19 марта 2018 г.
мало того что снега насыпало много, так и сверху какая-то оранжевая субстанция
сейчас местным в Луганске рассказывают что это песок... типа где-то была буря в пустыне... ага... щаз... где пустыня и где Луганск... если бы ветер был западный - пиздели бы что это их укропы травят...— Ukraine Right Now (@UkraineRightNow) 19 марта 2018 г.
Напомним, что в Днепре из-за снегопада люди в огромных очередях ждут транспорт.
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