НАТО переїжджає у нову штаб-квартиру в Брюсселі. Перших працівників Альянсу перевезуть уже сьогодні. Усього, в новій будівлі, працюватимуть близько 4 тисяч людей.

За планом, переїзд триватиме приблизно три місяці. Його планували ще на початку 2017, але затримали через проблеми із ІТ-інфраструктурою у корпусі. Нова штаб-квартира знаходиться неподалік від старої, на території колишнього аеродрому бельгійської столиці. На її будівництво витратили сім років та більше мільярда євро.