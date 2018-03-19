НАТО змінює прописку: організація переїжджає в нову штаб-квартиру [ Редактировать ]
НАТО переїжджає у нову штаб-квартиру в Брюсселі. Перших працівників Альянсу перевезуть уже сьогодні. Усього, в новій будівлі, працюватимуть близько 4 тисяч людей.
За планом, переїзд триватиме приблизно три місяці. Його планували ще на початку 2017, але затримали через проблеми із ІТ-інфраструктурою у корпусі. Нова штаб-квартира знаходиться неподалік від старої, на території колишнього аеродрому бельгійської столиці. На її будівництво витратили сім років та більше мільярда євро.
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