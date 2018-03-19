В Шевченковском районе города Запорожье сошел с рельс трамвай.

Происшествие случилось на улице Шевченко напротив здания школы, сообщает 061.ua.

Как видно на фото, вагон трамвая по пути в сторону улицы Иванова сошел с рельс и врезался в забор частного двора. В результате столкновения был поврежден столб электросети.

Несколькими днями ранее в Запорожье загорелся трамвай с пассажирами.