В Запорожье трамвай на полном ходу влетел в забор (фото) [ Редактировать ]
В Шевченковском районе города Запорожье сошел с рельс трамвай.
Происшествие случилось на улице Шевченко напротив здания школы, сообщает 061.ua.
Как видно на фото, вагон трамвая по пути в сторону улицы Иванова сошел с рельс и врезался в забор частного двора. В результате столкновения был поврежден столб электросети.
Несколькими днями ранее в Запорожье загорелся трамвай с пассажирами.
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