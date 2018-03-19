Отравление Скрипаля: в ЕС выдвинули требования к России [ Редактировать ]
Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, что очень вероятно, ответственность за отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля несет Россия.
Об этом говорится в заявлении Совета министров ЕС на уровне иностранных дел, опубликованном 19 марта.
"Европейский Союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери", – говорится в заявлении.
Министры подчеркивают, что ЕС шокирован использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России.
"Использование любого химического оружия любым лицом является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе.
Евросоюз выдвинул ряд требований к России. В частности, призвал России срочно ответить на вопросы, которые поднимает Великобритания и международное сообщество, и обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы "Новичок" перед Организацией по запрету химического оружия.
"ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление", - отмечается в документе.
Напомним, Польша, вслед за Великобританией, высылает российских дипломатов.
по теме
Отруєння розвідника: Великобританія звинуватила Росію у використання хімічної зброї
Через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Велика Британія звинуватила Росію в порушенні конвенції ООН з використання хімічної зброї.
Британський уряд висунув ультиматум Росії
Це вже друга атака на росіян на Туманному Альбіоні протягом двох тижнів. П'ятого березня з отруєнням ушпиталили колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку. Британські експерти дійшли висновку, що для отруєння задіяли потужну нервово-паралітичну речовину, вироблену в Росії.
Замах на Сергія Скрипаля стурбував керівництво НАТО
В НАТО обговорюють застосування 5-ї статті статуту північноатлантичного блоку про спільну оборону. Згідно із документом, атаку проти однієї країни Альянсу - розглядають як напад на увесь Альянс.
Покушение на Сергея Скрипаля: Украина предложила помощь Великобритании
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 13 марта, заявил, что Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери
Сергія Скрипаля отруїли речовиною російського виробництва - Тереза Мей
За словами прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, проти Скрипаля та його дочки застосували нервово-паралітичну речовину під назвою "Новичок".
Покушение на разведчика: британские спецслужбы установили происхождение отравляющего вещества
В небольшом английском городке, где произошло покушение, продолжается масштабная спецоперация. В деле уже определили более 200 потенциальных свидетелей и собрали почти 240 вещественных доказательств.