"Оппозиционный блок" настаивает на внесении изменений в Госбюджет-2018 для решения социальных вопросов.

Об этом лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета в понедельник, 19 марта.

Он подчеркнул, что фракция "Оппозиционного блока" настаивает на том, чтобы парламент сосредоточился на рассмотрении социальных законопроектов. "На текущей пленарной неделе в повестку дня включено 102 законопроекта, львиная доля из которых не имеет никакого отношения к тому, что беспокоит граждан Украины. Мы настаиваем, чтобы повестка дня была изменена и парламент сосредоточился на тех вопросах, которые действительно важны для украинцев. Прежде всего, это вопросы социальной поддержки", - отметил парламентарий.

Политик акцентировал на необходимости внесения изменений в Государственный бюджет на 2018 год. "Строительство полицейского государства за счет пенсионеров – это путь в никуда. Это было понятно еще когда этот бюджет принимался. Поэтому мы за него не голосовали. Нужно снизить коммунальные тарифы. Это позволит сразу высвободить примерно 30 млрд грн., которые можно будет направить на социальную поддержку граждан", - сказал Юрий Бойко.

Лидер оппозиционеров призвал увеличить помощь при рождении ребенка. "Еще несколько лет назад при рождении первого ребенка семья получала 40 тыс. грн., второго – 60 тыс. грн., третьего – 120 тыс. грн., притом, что курс доллара был 8. И эти средства могли поддержать семью. Сегодня эта система изменена и за первого, второго и третьего ребенка выплачивается 40 тыс. грн. Учитывая нынешний курс доллара – это ничто", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Насущным является вопрос поддержки военных пенсионеров. Анонсированное правительством незначительное увеличение их пенсий не получило подтверждения. Эта часть общества сильно возмущена, и они готовы перейти к акциям протеста", - сказал Юрий Бойко.

Он также подчеркнул важность поддержки вынужденных переселенцев. "Парламент должен рассмотреть законодательные инициативы по поддержке переселенцев. Часть из них появилась в повестке дня на прошлой неделе, но до них не дошло дело. Это проект Постановления №2535 и законопроекты №№6510, 7046, 7304-1, 4471. Также мы призываем принять проект постановления №7545 "О выполнении резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2198 (2018) "Гуманитарные последствия войны в Украине". Это не политическое постановление, оно направлено ​​на поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - отметил лидер оппозиционеров.