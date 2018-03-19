Под лозунгом псевдо-реформ большего бардака в медицине еще никогда не было. Об этом заявил лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время заседания Согласительного совета в понедельник, 19 марта.

"Мы настаиваем, чтобы в парламенте было рассмотрено Постановление №5642 авторства нашей фракции об освобождении от должности и.о. министра здравоохранения госпожи Супрун, так как очень много есть вопросов к этому руководителю. Если правящая коалиция или ее остатки не хотят снимать и.о. министра с должности – голосуйте за нее. Но рассмотрите наше Постановление и услышьте людей, их мнение о том, что происходит сегодня в медицинской отрасли страны. Ведь под лозунгом псевдо-реформ большего бардака там никогда не было. Появляются эпидемии, о которых мы недавно еще не имели даже представления, что они могут у нас быть. Поэтому наша позиция заключается в том, чтобы это Постановление было рассмотрено, и парламент определился с кандидатурой руководителя Минздрава", – подчеркнул Юрий Бойко.

Также Сопредседатель фракции оппозиционеров в парламенте отметил, что депутатам нужно рассмотреть закон о выборах. "Ведь непонятно, куда он делся. Его парламент проголосовал в первом чтении, а затем он таинственно исчез и сегодня оказывается, что между первым и вторым чтением прошло уже почти полгода. Мы предлагаем поддержать внесение этого закона на рассмотрение и поддержать изменения к избирательному процессу, так как это позволит избежать политической коррупции, которую мы видим везде по стране, в том числе ярко она себя проявила на последних местных выборах", – подчеркнул он.