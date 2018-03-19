Во Львове мужчину подстрелили за неправильную парковку [ Редактировать ]
Во Львове возле одного из жилых домов случился вооруженный конфликт, в результате которого мужчине выстрелили в ногу.
Столкновение произошло между двумя львовянами из-за парковки автомобиля, передает 032.ua.
Во время словесной перепалки один из мужчин выстрелил в ногу другого, 40-летнего жителя дома по улице Научной, у которого разворачивались события. Медики диагностировали у пострадавшего пулевое ранение правого бедра.
Личность злоумышленника удалось установить: им оказался 27-летний львовянин, у которого изъяли устройство для отстрела резиновых пуль "Форт".
Открыто уголовное производство по уголовной статье "Хулиганство". Задержанному грозит от 3 до 7 лет заключения. В полиции проводят досудебное расследование и экспертизы.
Несколькими днями ранее в Николаеве автомобилисты устроили поножовщину из-за парковки.
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