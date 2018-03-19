Пострадавшему выстрелили в бедро. Фото из открытых источников.

Во Львове возле одного из жилых домов случился вооруженный конфликт, в результате которого мужчине выстрелили в ногу.

Столкновение произошло между двумя львовянами из-за парковки автомобиля, передает 032.ua.

Во время словесной перепалки один из мужчин выстрелил в ногу другого, 40-летнего жителя дома по улице Научной, у которого разворачивались события. Медики диагностировали у пострадавшего пулевое ранение правого бедра.

Личность злоумышленника удалось установить: им оказался 27-летний львовянин, у которого изъяли устройство для отстрела резиновых пуль "Форт".

Открыто уголовное производство по уголовной статье "Хулиганство". Задержанному грозит от 3 до 7 лет заключения. В полиции проводят досудебное расследование и экспертизы.

Несколькими днями ранее в Николаеве автомобилисты устроили поножовщину из-за парковки.