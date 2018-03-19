В Херсонской области из-за снега и скользкого покрытия автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям региона.

Автомобиль развернуло на скользком полотне на дороге Голая Пристань - Скадовск и машина перевернулась на крышу.

Напомним, под Львовом перевернулся пассажирский микроавтобус.