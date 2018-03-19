ДТП под Херсоном: автомобиль с пассажирами перевернулся на крышу (фото) [ Редактировать ]
В Херсонской области из-за снега и скользкого покрытия автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям региона.
Автомобиль развернуло на скользком полотне на дороге Голая Пристань - Скадовск и машина перевернулась на крышу.
Напомним, под Львовом перевернулся пассажирский микроавтобус.
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