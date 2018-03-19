В Верховной Раде ищут взрывчатку [ Редактировать ]
Несколько представителей государственной охраны с собаками проверяют кулуары Верховной Рады.
Как сообщает УНИАН, почти все руководство охраны парламента находится в кулуарах.
Кроме того, здание парламента проверяется с помощью специальных устройств, которые обнаруживают взрывчатые предметы.
Представители охраны отказываются от объяснений, с чем связана проверка.
Напомним, Порошенко внес "неотложный" законопроект о валюте.
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