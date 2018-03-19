В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв [ Редактировать ]
В подъезде многоэтажки на улице Приречная на Оболони произошел взрыв. Полиция ищет виновников и возможных жертв взрыва.
Как сообщили в полиции, происшествие случилось на шестом этаже. Во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно – осколочной гранаты.
По данным правоохранителей, на месте происшествия обнаружены следы крови. Однако неизвестные скрылись.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.
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