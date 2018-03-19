В Великобритании мужчину приговорили к 28 неделям тюрьмы за съемку секса, которая впоследствии едва не совершила самоубийство. Об этом пишет The Mirror.

33-летний сотрудник аэропорта Хитроу Нуредд Абушариф во время секса с девушкой достал смартфон и начал отправлять видеозаписи в групповой чат WhatsApp, в котором сидели его друзья.

Спустя несколько недель во время очередного полового акта мужчина повторил действия.

Девушка заметила, что их связь попала на видео. В суде представитель пострадавшей рассказал, что после инцидента потерпевшая страдала от посттравматического стрессового расстройства: из-за инцидента она боялась выходить из дома в течение трех месяцев.

В результате мужчину осудили за отправку частных интимных фотографий и видеозаписей с намерением причинить вред.

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