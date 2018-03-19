Госдолг США установил исторический рекорд [ Редактировать ]
Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил 21 триллион долларов, сообщается на сайте Министерства финансов США.
Из этой суммы 5,674 триллиона долларов составляет внутригосударственный долг США. Большую часть задолженности - 15,365 триллиона долларов - составляют долги перед частными юридическими и физическими лицами.
Всего за год президентства Дональда Трампа госдолг увеличился более чем на 1 триллион долларов.
Ранее сообщалось, что Госдолг Украины рекордно вырос.
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