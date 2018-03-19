Как убрать жир на животе: гарантированный способ [ Редактировать ]
Бег эквивалентный 20 километрам в неделю гарантировано помогает похудеть в области талии и живота показало исследование Университета Дьюка в США.
Кроме того, одним из самых эффективных способов "сжечь" висцеральный жир являются аэробные упражнения, поэтому тем, кто хочет стать стройнее, ученые советуют как можно чаще практиковать активность, которая заставляет пульс учащаться - легкий бег, ходьбу, езду на велосипеде, передают "Новости Ю".
Также следует придерживаться базовых принципов в питании. Специалисты рекомендуют для активного жиросжигания в талии и животе регулярно есть клетчатку. Согласно данным, приведенным в журнале Prevention, обогащение ежедневного рациона клетчаткой, приводит к уменьшению висцерального жира на 3,7%.
В целом, коррекция питания является самым простым способом обрести плоский живот. Диетологи порекомендовали есть больше белка, источником которого является кисломолочная продукция, постное мясо и бобовые.
"Диета с высоким содержанием белка поможет предупредить инсулинорезистентность, одну из причин образования жира на животе в старшем возрасте", - сказал руководитель Клиники лечения ожирения (Obecity Clinic at Cornell) доктор Луис Аронн.
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