Мир накроют непрерывные магнитные бури [ Редактировать ]
Ближайшие 10 дней мир накроют практически непрерывные геомагнитные бури. Институт геофизики прогнозирует с 21 по 26 марта слабые и умеренные магнитные бури. Лишь 27 марта магнитное поле Земли даст немного передохнуть. Об этом сообщает Gazeta.ua.
В эти дни гипертоникам и другим метеозависимым украинцам нужно избегать повышенных физических нагрузок. Сердечникам пойдет на пользу во время магнитных бурь динамическая нагрузка - спокойная, размеренная ходьба. А вот статическую нагрузку нежелательно в такие периоды, надо поменьше сидеть или стоять.
Достаточное количество жидкости помогает уменьшить вязкость крови. Поэтому стоит пить обычную чистую воду, не меньше 1,5-2 литров в день. Для гипертоников во время магнитных бурь полезны успокаивающие чаи из пустырника, мелиссы и мяты. В то время гипотоникам лучше принимать настойку лимонника и заваривать чай из имбиря.
Очень хорошее действие при головных болях и раздражительности имеют эфирные масла - масло мяты, лаванды и розмарина способны избавить от головной боли и успокоить нервную систему.
Читайте, как пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья.
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