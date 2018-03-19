В Киеве напали на ребенка [ Редактировать ]
В Голосеевском районе Киева грабитель напал на 9-летнего ребенка.
"Преступление произошло около часа ночи 18 марта - на улице Волжская", - сообщает "Обозреватель".
Находясь в состоянии шока, ребенок рассказал о происшествии матери. Женщина вызвала полицию.
У правоохранителей уже есть подозреваемый.
О том, получил ли ребенок травмы во время нападения, на данный момент неизвестно. Также непонятно, что делала девочка в столь позднее время на улице.
Напомним, в Днепре было совершено нападение на женщину и ребенка.
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