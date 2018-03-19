В Днепропетровсой области, в Каменском прогремел взрыв в зале игровых автоматов. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Полицейские установили, что 19 марта около 05:40 в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги. Один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать ею. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой бросил гранату. В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник", - уточнили в полиции.

В настоящее время личность одного злоумышленника установлена. Сейчас ведется поиск его сообщника. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования.

Напомним, в Киеве в многоэтажке прогремел взрыв.