Под Днепром прогремел взрыв в зале игровых автоматов (фото) [ Редактировать ]
В Днепропетровсой области, в Каменском прогремел взрыв в зале игровых автоматов. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
"Полицейские установили, что 19 марта около 05:40 в помещение вошли двое неизвестных и начали требовали деньги. Один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать ею. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой бросил гранату. В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник", - уточнили в полиции.
В настоящее время личность одного злоумышленника установлена. Сейчас ведется поиск его сообщника. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования.
Напомним, в Киеве в многоэтажке прогремел взрыв.
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