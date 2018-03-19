Эксперты назвали 8 профессий, представителям которых сложнее всего устроиться на работу в Украине.

"По отдельным профессиям наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители профессий: экономист, менеджер, юрист, оператор компьютерного набора, почтальон и охранник", - сказала заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк во время круглого стола "Будущее рынка труда в Украине".

На 2330 безработных экономистов приходится 276 вакансий, на 1000 юристов - 91 вакансия.

За последние 10 лет объемы и уровень занятости в Украине является крайне низкими, одновременно безработицы -высоким.

Ранее сообщалось, пособие по безработице почти на тысячу превышает "минималку" в Киеве.