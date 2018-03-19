В Черновцах горит один из крупнейших рынков Украины [ Редактировать ]
В Черновцах горит крупнейший в стране Калиновский рынок, по предварительным данным, пожар охватил площадь около 1000 кв. метров.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"19 марта в 13:39 в Черновцах по ул. Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1000 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 9 ед. техники и 39 чел. личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве горели склады.
по теме
В Бангладеш удар молнии по газопроводу привел к гибели людей
В районе Силхета (Бангладеш) молния ударила по газопроводу, что вызвало сильный пожар.
Облила себя бензином и подожгла: многодетная мать пыталась совершить суицид
17 марта в Надеждовке Херсонской облати, многодетная мать облила себя бензином и подожгла прямо на глазах у своих близких.
В Запорожье вспыхнула крыша жилого дома
В Запорожье 15 марта на улице Юлиуса Фучика загорелась крыша дома.
В центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме
В четверг, 15 марта, в центре столицы на улице Владимирская, 49А загорелся дом.
На Полтавщині посеред уроків загорілася школа
Вчителі вивели зі школи 60 дітей ще до приїзду рятувальників. Загалом вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.