В Черновцах горит крупнейший в стране Калиновский рынок, по предварительным данным, пожар охватил площадь около 1000 кв. метров.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"19 марта в 13:39 в Черновцах по ул. Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1000 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 9 ед. техники и 39 чел. личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве горели склады.