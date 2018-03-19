В Чернобыле работникам атомной электростанции пришлось спасать собаку, которая забралась на крышу нового саркофага, возведенного поверх старого над четвертым энергоблоком, и не могла самостоятельно слезть.

Соответствующее видео было опубликовано на сервисе YouTube некоммерческой организацией Clean Futures Fund.

На опубликованных кадрах видно, как двое рабочих, используя страховку, спускаются по заснеженному саркофагу, чтобы спасти животное, в результате чего собака, в конце концов, оказывается в безопасности.

Ранее ученые рассказали, как разговаривать с собаками.