9-летний мальчик застрелил 13-летнюю сестру [ Редактировать ]
В штате Миссисипи, США, 9-летний мальчик застрелил из пистолета свою 13-летнюю сестру. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.
Согласно сообщению, конфликт между детьми возник тогда, когда девочка отказалась дать своему брату поиграть в видеоигру. После этого он подошел к ней сзади и выстрелил в голову из пистолета.
Мать мальчика во время убийства находилась в другой комнате.
Девочка умерла в больнице Мемфиса, сообщили в полиции.
Как отмечает агентство, пока неясно, какие последствия ждут ее брата.
Полиция выясняет, как ребенку удалось достать оружие.
По словам местного шерифа, в его округе ранее не было случаев, чтобы ребенок в таком возрасте стреляет в других детей.
Напомним, мужчина убил жену, сына и себя.
по теме
Отец до смерти "изгнал бесов" из дочери
В Швейцарии жителя коммуны Вагенхаузена обвинили в том, что он до смерти забил собственную дочь в попытке экзорцизма.
Отец отрубил сыну руки за просмотр фильмов
В Индии отец отрубил кисть руки своему 18-летнему сыну за то, что он смотрел запрещенные фильмы.
У США вшанують пам'ять загиблих у стрілянині дітей
Концерт на честь загиблих під час стрілянини в школі американського міста Паркленд - зіграє студентський оркестр міста.
В Киеве ищут роженицу, которая выбросила младенца на свалку
14 марта в мусорном контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья правоохранители обнаружили тело младенца.
Спустя 10 лет дочь отыскала мать благодаря опубликованному фото
22-летняя Аю Разак из Малайзии потратила десять лет на поиски биологической матери.