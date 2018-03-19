В штате Миссисипи, США, 9-летний мальчик застрелил из пистолета свою 13-летнюю сестру. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

Согласно сообщению, конфликт между детьми возник тогда, когда девочка отказалась дать своему брату поиграть в видеоигру. После этого он подошел к ней сзади и выстрелил в голову из пистолета.

Мать мальчика во время убийства находилась в другой комнате.

Девочка умерла в больнице Мемфиса, сообщили в полиции.

Как отмечает агентство, пока неясно, какие последствия ждут ее брата.

Полиция выясняет, как ребенку удалось достать оружие.

По словам местного шерифа, в его округе ранее не было случаев, чтобы ребенок в таком возрасте стреляет в других детей.

Напомним, мужчина убил жену, сына и себя.