В Украине 19 марта 2018 года, завершается регистрация на внешнее независимое оценивание в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"19 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Дата представления документов определяется по оттиску штемпеля на почтовом конверте", - говорится в сообщении.

Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после 19 марта 2018 года обрабатываться не будут.

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