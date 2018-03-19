Современное искусство многогранно, в него можно превратить все, что угодно. Например, рентгеновские снимки. Многие фотографы практикуют подобные приемы, предлагая публике весьма неоднозначные проекты.

В подборке, представленной порталом novate, показаны современные образы, которые мы можем видеть в повседневной жизни, но показанные художниками такими, какими бы выглядели в рентгеновских лучах.

Взгляните также на работы девушки, которая пережила сердечный приступ и начала рисовать гипнотизирующие картины.