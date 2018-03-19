Как повседневные вещи выглядят на рентгеновских снимках (фото) [ Редактировать ]
Современное искусство многогранно, в него можно превратить все, что угодно. Например, рентгеновские снимки. Многие фотографы практикуют подобные приемы, предлагая публике весьма неоднозначные проекты.
В подборке, представленной порталом novate, показаны современные образы, которые мы можем видеть в повседневной жизни, но показанные художниками такими, какими бы выглядели в рентгеновских лучах.
Взгляните также на работы девушки, которая пережила сердечный приступ и начала рисовать гипнотизирующие картины.
по теме
В Италии нашли руины 2000-летней давности (фото)
В Риме во время расширения столичной ветки метрополитена случайно обнаружили 2000-летние руины дворца военного командира.
Пенсионеры поразили свадебной фотосессией спустя 63 года
Ванда и Джо, пара из Америки, доказала, что у любви нет временных рамок.
Яркий и заснеженный: Амстердам "укутал" пушистый снег (фото)
В среду, 28 февраля, фотограф Габриэль на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимки заснеженного Амстердама.
Девушка пережила сердечный приступ и начала рисовать гипнотизирующие картины
Канадская художница Алекс Гарант пережила сердечный приступ и по сей день не может забыть о случившемся. Девушка хорошо помнит, что испытывала в те моменты, а теперь свои воспоминания она превратила в искусство.