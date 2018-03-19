20 марта наступит настоящая весна. В 18:15 по киевскому времени день начнет становиться длиннее ночи, поэтому праздник весеннего равноденствия обладает магическими свойствами.

В день весеннего равноденствия могут сниться вещие сны и сбываться загаданные желания, а что уже говорить о гаданиях и других ритуалах.

О том, как загадать заветное желание - узнайте в наше материале.

Также в этот день можно гадать на картах Таро, классических картах, рунах, оракулах. В момент гадания следует сосредоточиться на своей ситуации, задать конкретный вопрос, чтобы получить точный ответ.

Перед сном девушки обычно гадали на мужа - клали под подушку два туза (пикового и бубнового), трефовую десятку, ключ, кольцо (но не обручальное), корочку хлеба, ветку ивы и кусочек пирога. Все предметы необходимо было завернуть в белый платок.

Утром, если какой-то из этих предметов снился, трактовали так:

если кольцо, то скоро будет свадьба

если какая-либо карта пиковой масти, то к беде

если ключ, то к успеху в работе

если пирог или пирожное, то скоро будет удача и радость

если хлеб, то к успеху на работе

если любое растение, то это к хорошим неожиданным новостям;

если бубновая карта, то ожидайте обогащения

если трефовая карта, то ожидайте переезда

Ритуал привлечения богатства

Минарет из монет

На Востоке минареты и башни строят в знак уважения - например, воздвигают в честь уважаемого правителя, любимой женщины или какого-то значимого события.

Чтобы деньги пришли в ваш дом, нужно проявить уважение даже к самым мелким монеткам, поэтому 20 марта в начале равноденствия по вашему местному времени начните строительство минарета из монет. Можно использовать монетки любого достоинства, лишь бы он был устойчивым и не падал - тогда и ваше финансовое благосостояние будет устойчивым.

Денежный минарет - это не чудо, это работа с вашим подсознанием. Возводя вашу денежную башню, вы настроите свое бессознательное на привлечение денег и рост вашего благосостояния по принципу минарета - вверх.

Ваше бессознательное даст сигнал вашему мозгу - и в реальности возникнут ситуации, в которых вы получите шанс улучшить свое финансовое положение. Со стороны это может выглядеть как чудо, на самом же деле это лишь правильная работа с подсознанием.

Денежный платан

Ошибочно думать, что деньги привлекает только растение, именуемое "денежное дерево". Не случайно в Персии в этот день дома украшаются цветами и растениями, но не срезанными, а, наоборот, растущими, а все семьи в течение недели выезжают на природу - туда, где все оживает - и располагаются на пикник под платанами - толстыми вековыми деревьями, символизирующими стабильность и надежность.

Эти обычаи связаны с доисламской традицией встречи весеннего равноденствия, который для людей на Востоке не имеет религиозной нагрузки, но считается живительным временем для налаживания дел и устранения старых проблем.

Чем сильнее, здоровее и красивее станет растение, которое появилось в вашем доме 20 марта, тем крепче и надежнее будет ваше собственное материальное процветание - и это тоже работа вашего собственного подсознания.

Добрый бумеранг

На Востоке принято помогать малоимущим - и это не случайно. Самое важное здесь - ваше намерение, так как добрый посыл обязательно возвращается. Иногда так неожиданно, что это кажется чудом.

Поэтому будьте внимательны к окружающим: если видите, что рядом кто-то нуждается в деньгах - помогайте. Для этого не обязательно отдавать много денег - по возможностям. Помните, что потом к вам вернется в несколько раз больше.

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