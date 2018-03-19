Париж накрило сніговим штормом [ Редактировать ]
На Мадагаскарі вирує тропічний шторм Ельякім. За останні два дні стихійне лихо забрало життя вже 17 людей. Щонайменше 6 тисяч були змушені покинути свої домівки. Такі дані національного управління ризиків та ліквідації наслідків стихійних лих Мадагаскару.
Вітер швидкістю 120 кілометрів за годину руйнує домівки та нищить дерева. Хвилі сягають десяти метрів заввишки. Автівки - зносить нестримною течією.
І про інші надзвичайні події у світі - дивіться у нашому короткому огляді.
Руйнівні лісові пожежі спопелили Австралійські штати Вікторія та Новий Південний Вельс. Полум'я спалахнуло у суботу у місті Уорнабур та через посушливу погоду - миттєво охопило тисячі гектарів землі. 88 домогосподарств вигоріли вщент, загинули сотні голів великої рогатої худоби.
У більш ніж 40 штатах - оголосили про евакуацію, зокрема у штаті Вікторія - відкрили 5 центрів надання невідкладної допомоги. 6 тисяч домогосподарств у штаті та за його межами знеструмило. Приборкати вогонь намагаються сотні пожежників.
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Хорватська долина Косино опинилася у воді. Через сильні дощі і танення снігу з берегів вийшла річка Ліка. Щогодини рівень води в регіоні підвищується на п'ять сантиметрів. Затоплені десятки будинків. Люди змушені пересуватися човнами, оскільки дороги перетворилися на бурхливі потоки. Близько півтисячі місцевих жителів відрізані від світу. Влада оголосила в регіоні надзвичайний стан.
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Березень узяв французьку столицю у снігові обійми. Вночі стовпчик термометра опускається нижче нуля. Замість бруньок - на гілках дерев прошарок снігу. Вулицями міста люди гуляють у теплих чоботях та з парасолями у руках. Холодний циклон прийшов до Франції з Фінляндії й протримається ще щонайменше тиждень - прогнозують синоптики. Тому шарфи і рукавиці - Парижанам радять далеко не ховати.
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Сполучене Королівство також у сніговому полоні. В окремих регіонах кучугури сягають півметра заввишки. Десятки шкіл - переважно на південному заході країни зачинено. Сотні авіарейсів по всій країні скасовано. Із перебоями працює зокрема й Лондонське летовище Хітроу. У графстві Лінкольншир 35 автомобілів вночі застрягли у снігових заметах, водії були змушені ночувати в будівлі місцевої школи. Влада рекомендує людям залишатися вдома та не користуватися своїми автівками без нагальної потреби.
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