Отруєння Сергія Скрипаля: спеціалісти проведуть незалежну експертизу [ Редактировать ]
Експерти Організації із заборони хімічної зброї прибули до Великої Британії. Вони мають провести експертизу нервово-паралітичної речовини, якою отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку. Про хід розслідування розповість наш британський кореспондент Світлана Чернецька.
Одразу по приїзді делегація Організації за заборону хімічної зброї відправилась у Портон-даун. Там міститься одна із найтаємніших військових дослідницьких баз Великої Британії. Приїхали експерти на запрошення Лондона. Фахівці мають провести незалежну перевірку нервово-паралітичної речовини, якою отруїли колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку.
Делегація із Нідерландів проведе тут тиждень. Спілкуватиметься із науковцями та детективами, які розслідують справу. Наразі одна із основних версій - це отруєння через систему вентиляції автомобіля Скрипаля. Поліція вже перевірила 4 тисячі годин відео з камер спостереження і дослідила 762 речових докази.
"У нас є докази, що протягом останніх десяти років Росія не тільки досліджує нервово-паралітичні речовини для убивств, але також створює та нагромаджує хімічну зброю групи "Новічок". Ми дали Росії шанс пояснити, що відбулося. Наш висновок такий - сліди відповідальності за цей інцидент ведуть до самого Кремля", - говорить Борис Джонсон, міністр іноземних справ Великої Британії.
Борис Джонсон сьогодні у Брюсселі - на засіданні міністрів закордонних справ ЄС. Він повідомив останні новини щодо ходу розслідування замаху на Скрипалів. Та звинуватив Кремль в абсурдних запереченнях участі у спробі вбивства. Мовляв, це класична російська стратегія - приховати голку правди у копиці брехні. У спільній заяві міністри ЄС рішуче засудили напад у Сосбері. Використання хімічної зброї назвали абсолютно неприйнятним і небезпечним для всієї Європи.
"Після ознайомлення з висновками, якими з нами поділилася британська влада, - у нас немає жодних інших правдоподібних пояснень, окрім того, що це вина Росії", - говорить Жан-ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції.
ЄС вимагає від Москви розкрити програму "Новічок" та відповісти на запитання Лондона. У Росії, тим часом, наполягають, що знищили всі запаси хімічної зброї і нову не розробляють.
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