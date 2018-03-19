Підстав змінювати санкційну політику щодо Росії немає. Крим й досі анексований, а територіальна цілісність України - не відновлена. Про це глава МЗС Чехії Мартін Стропніцький написав на своїй сторінці у Твіттер. Як світ реагував на проведення виборів президента Росії на окупованому півострові - дивіться у нашому матеріалі.

Порушення територіальної цілісності суверенної України та чергове нехтування усіма нормами міжнародного права. Європейські країни одна за одною висловлюють обурення через проведення виборів президента Росії в анексованому Криму та відмовляються визнавати їх результати. відтак заява з цього приводу з'явилася на сайті французького МЗС. У дописі міністерство вкотре висловилює свою підтримку Україні.

"Франція стурбована мілітаризацією півострова і погіршенням ситуації у сфері прав людини, особливо кримських татар. Вона засуджує дискримінацію за ознакою приналежності до етнічної або релігійної громади і закликає звільнити всіх осіб, затриманих із порушенням міжнародного права. Франція також закликає до збереження і захисту історичної та культурної спадщини Криму", - йдеться у документі.

У заяві, зокрема, повідомляється, що 22 та 23 березня глава МЗС Франції Жан-ів Ле Дріан відвідає Київ. У столиці України міністр має намір провести переговори з представниками української влади, зокрема щодо ситуації на Донбасі. Не визнала вибори на окупованому півострові й сусідня Польща. Відповідну заяву МЗС країни розмістило на офіційному сайті.

"МЗС нагадує, що Польща разом з усім трансатлантичним співтовариством висловлює рішучий протест проти дій Росії щодо України. Ми виступаємо за повагу територіальної цілісності України і вважаємо Крим частиною української держави. Це означає також, що президентські вибори на півострові, проведені владою РФ, не можуть вважатися законними".

Водночас польський уряд наполягає на консолідації європейських зусиль у боротьбі з російською агресією. Утім, у будь-якому разі - Варшава готова дати відпір самостійно. Такі повідомлення надходять від джерел усередині уряду.

"Україна є нашим сусідом, і збереження її суверенітету та територіальної цілісності належить до головних національних інтересів Словацької Республіки". Про це йдеться у Заяві групи дружби Національної ради Словацької Республіки з Україною. Водночас, Словаччина наполягає на повному виконанні мінських угод, які є головною умовою для ймовірного перегляду санкцій проти Російської Федерації.