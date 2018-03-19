Борошно з мишачим послідом, протерміновані крупи та підгнилі овочі. Шокуюча знахідка - в одному із дитячих садків Прикарпаття. Подробиці далі в сюжеті.

Це відео зняли батьки вихованців дитсадка "Едельвейс", у селі Яблунька. Навідалися туди, коли малеча почала масово скаржитися на біль у животі. Побачене - шокувало.

Іванна Винник, мати вихованця дитсадка

"Ми прийшли, покажіть нам, від нас почали то ховати, то носити, то щось приховувати, ми відкриваємо мішки, а вони з такими дирами. Слів просто немає, одні емоції", - говорить Іванна Винник, мати вихованця дитсадка

Гнилі овочі, купа протермінованих продуктів, і все це - в мишачому посліді.

"Ви що здуріли. Подивіться 15 рік чай, а 24 місяці зберігає. Ви що, здуріли, давати нашим дітям просрочений чай?".

Завгосп усіляко намагається приховати вміст коробок.

"Це що таке? Це не тото. Це не. Чого ви знімаєте. Жінки, ходіть сюда, бігом. Покажіть нам що в тих коробках. - дивися, які мишівки. Боже, та тут коні, а не миші".

Після побаченого, жінки виклали відео в соцмережі і звернулися до чиновників.

"Ми кажемо, що наші діти будуть їсти? Ну не знаю, вона каже. Ми кажемо, ви що далі будете давати ці продукти? А вона каже: ну а куди як їх діну? В людини не було ніякого співчуття до нас як до батьків, ні до наших дітей", - говорить Іванна Лешко, мати вихованця дитсадка.

Нині у дитсадку працює комісія. Керівника на місці немає - у відпустці, за кордоном. Завгосп виправдовується: протерімнованих продуктів дітям не давали.

"Протерміновані ми не віддаємо, не даєм продукти, Ми їх окремо їх поскладали, тримаємо окремо. Чого ви його за три роки не списали? Я просто не знала, що то мож списувати", - говорить Марія Струк, завгосп дитячого садка.

Сьогодні все протерміноване - відсортоване, і навіть перенесене в окреме приміщення. Її вилучає комісія. Перевіряти якість всіх продуктів, перед тим як давати їх дітям, мала медсестра. Та від журналістів жінка втікає.

"У вас санітарні є? - Ні немає".

Кухар пояснити, чому готувала із зіпсованих продуктів - не може.

"Я не знаю. Мені дають там, відповідну вагу по рецептурі", - говорить Оксана Лукан, кухар дитячого садка.

В райвідділі освіти кажуть: раніше перевіркою дитячих закладів займалися санітарні служби. У їхньому ж відділі спеціальних працівників, які б це робили, не передбачено. Тому вся відповідальність - виключно на співробітниках самого закладу.

"В даному випадку факт підтвердився і ці люди понесуть відповідальність, відповідно до законодавця, я вважаю що частину буде звільнено, Мова йде про завгоспа, медсестру, яка мала перевіряти дану продукцію, і однозначно керівника дошкільного закладу, який мав би здійснювати контроль по посадовим обов'язкам", - говорить Іван Дрогомирецький, начальник відділу освіти Богородчанської РДА.

Після скандалу у цьому дитсадку, чиновники вирішили провірити й решту закладів в районі.