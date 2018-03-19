Женщина выбросила с 10-го этажа ребенка, а затем покончила с собой [ Редактировать ]
Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как 25-летняя женщина сбросила с балкона своего четырехлетнего сына, а потом покончила с собой, сообщает городское ГСУСК РФ.
"По версии следствия, женщина после ссоры с бывшим мужем сбросила на улицу с балкона 10-го этажа одного из домов по проспекту Кима своего сына", - говорится в сообщении.
Следователи по факту обнаружения 17 марта тела мальчика и его матери возбудили уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, мать выбросила ребенка из окна пылающего дома.
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