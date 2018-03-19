Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как 25-летняя женщина сбросила с балкона своего четырехлетнего сына, а потом покончила с собой, сообщает городское ГСУСК РФ.

"По версии следствия, женщина после ссоры с бывшим мужем сбросила на улицу с балкона 10-го этажа одного из домов по проспекту Кима своего сына", - говорится в сообщении.

Следователи по факту обнаружения 17 марта тела мальчика и его матери возбудили уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, мать выбросила ребенка из окна пылающего дома.