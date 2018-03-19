Порошенко прибыл в Катар с официальным визитом [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко в понедельник начал официальный визит в Катар.
"Сегодня начал официальный визит в Государство Катар", - написал Порошенко в Facebook.
В пресс-службе администрации президента проинформировали, что программой пребывания предусмотрены переговоры главы государства с высшим политическим руководством Катара - эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.
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