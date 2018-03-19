Президент Петр Порошенко в понедельник начал официальный визит в Катар.

"Сегодня начал официальный визит в Государство Катар", - написал Порошенко в Facebook.

В пресс-службе администрации президента проинформировали, что программой пребывания предусмотрены переговоры главы государства с высшим политическим руководством Катара - эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

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