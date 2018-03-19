Банда из Одессы "охотилась" на бизнесменов ради выкупа [ Редактировать ]
Появились подробности масштабной спецоперации, которую силовики проводили одновременно в семи регионах страны. Результатом стала ликвидация опасной банды - преступники похищали людей и требовали у родственников огромные денежные выкупы. Что известно о злоумышленниках и их жертвах - об этом далее в материале.
От Винницы и Киева - до Херсона и Одессы. По месту жительства предполагаемых преступников правоохранители провели более тридцати обысков и не ошиблись. Автомат, пистолеты, патроны к ним, гранаты, тротиловая шашка и даже пулемет: у подозреваемых изъяли целый арсенал.
Группировка состояла, в основном, из иностранцев - уроженцев Кавказского региона. "Специализировались"- на похищениях людей с целью выкупа. Выйти на след бандитов удалось в ноябре прошлого года, рассказывают в прокуратуре. Тогда в полицию обратились родственники одесского предпринимателя. Заявили о его пропаже.
"За даними розслідування, вказані особи незаконно утримували - десь близько півтора місяця - одесита за те, щоб його повернути додому - вони вимагали від родичів понад двісті тисяч доларів Вони йому погрожували розправою, погрожували застосуванням зброї", - говорит Инна Верба, пресс-секретарь прокуратуры Одесской области.
Заложника удалось освободить, а банду - ликвидировать. По данным полиции, преступная группировка действовала не один месяц. Сколько в ее послужном списке было похищенных людей - сейчас разбирается следствие.
"Слідчі мають інформацію про причетність даного злочинного угрупування до багатьох епізодів по всій державі, але наразі ця вся інформація опрацьовується і ці матеріали будуть доведені, показані уже в судовому засіданні", - говорит Ярослав Тракало, директор Департамента коммуникации Нацполиции Украины.
Четверо предполагаемых участников банды задержаны и уже отправлены в СИЗО. Один - под домашним арестом. И еще одного сейчас разыскивают. Всем им грозит уголовная ответственность сразу по нескольким статьям. Это до двенадцати лет тюремного заключения.
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