На Донбассе снова затишье

На Донбассе снова затишье. Сегодня по состоянию на шесть вечера - боевики еще ни разу не открывали огонь. В то же время, украинские армейцы сообщают, что противник не отводит от линии фронта тяжелые орудия и к чему-то готовится. Ирина Баглай расскажет подробности.

Дожди на Донбассе сменил снегопад. Дороги за сутки замело. И там, где машина не может проехать, приходится идти пешком.

Бойцы на позиции возле Донецкого аэропорта - глаза этого участка фронта. И российские наемники, вопреки перемирию, периодически открывают по ним огонь.

"Пострілюють вночі особливо подло. Їм же страшно, вони прострілюють", - говорит Николай, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

"Трава покошена, вот это был прилет - покосило траву".

Накануне боевики накрыли эту позицию минами.

"Стояли, наблюдали. Почули вихід", - говорит Дмитрий.

Первый взрыв раздался посреди ночи, в два часа. Всего выпустили по нашим бойцам 5 мин. Никого не зацепило, успели укрыться. Из какого оружия по ним стреляет враг - армейцы определяют сразу.

"Виход громче від РПГ, такий хлопок, якщо міномети чутно бам-бам-бам в далеке і рахуєш - один-два-три-чотири-пьять-сім - приход танк стріляє бах-бум, рапіра теж", - говорит Николай.

Больше всего здесь настораживает жужжание беспилотника.

"Завис на 300 м і йде коректіровка стріляють з мінометів і коректирують - лівіше-правіше", - говорит Виталий, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Эта позиция уже третий год словно кость в горле у боевиков. Нашим солдатам отсюда хорошо видны вражеские укрепления и главное - откуда противник ведет огонь из тяжелого вооружения. Его боевики по-прежнему держат на самой линии фронта.

"З терікона по песках танк працював - прямой наводкой до 5 км у нього пряме попадання".

Пока же танки боевики только прогревают.

"Це постійно. І вдень, і вночі. Вночі наче танк по взлетке катается", - говорит Николай.

Прогрев - загоняют их обратно в укрытия.

"Ховаються за терміналами есть стоянки 3-4 етажі на первому поверсі вони ховають", - говорит Виталий.

Оккупированный Донецк в нескольких километрах за этой насыпью. Окраина Киевского района сплошная линия обороны боевиков с окопами, огневыми точками. Сегодня там было замечено движение военной техники. Это отчетливо слышно по гулу.

Бойцы признаются - уже почти неделя, как на фронте стало значительно тише. Но бдительности они не теряют.