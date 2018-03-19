Под Донецким аэропортом боевики прогревают технику [ Редактировать ]
На Донбассе снова затишье. Сегодня по состоянию на шесть вечера - боевики еще ни разу не открывали огонь. В то же время, украинские армейцы сообщают, что противник не отводит от линии фронта тяжелые орудия и к чему-то готовится. Ирина Баглай расскажет подробности.
Дожди на Донбассе сменил снегопад. Дороги за сутки замело. И там, где машина не может проехать, приходится идти пешком.
Бойцы на позиции возле Донецкого аэропорта - глаза этого участка фронта. И российские наемники, вопреки перемирию, периодически открывают по ним огонь.
"Пострілюють вночі особливо подло. Їм же страшно, вони прострілюють", - говорит Николай, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
"Трава покошена, вот это был прилет - покосило траву".
Накануне боевики накрыли эту позицию минами.
"Стояли, наблюдали. Почули вихід", - говорит Дмитрий.
Первый взрыв раздался посреди ночи, в два часа. Всего выпустили по нашим бойцам 5 мин. Никого не зацепило, успели укрыться. Из какого оружия по ним стреляет враг - армейцы определяют сразу.
"Виход громче від РПГ, такий хлопок, якщо міномети чутно бам-бам-бам в далеке і рахуєш - один-два-три-чотири-пьять-сім - приход танк стріляє бах-бум, рапіра теж", - говорит Николай.
Больше всего здесь настораживает жужжание беспилотника.
"Завис на 300 м і йде коректіровка стріляють з мінометів і коректирують - лівіше-правіше", - говорит Виталий, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Эта позиция уже третий год словно кость в горле у боевиков. Нашим солдатам отсюда хорошо видны вражеские укрепления и главное - откуда противник ведет огонь из тяжелого вооружения. Его боевики по-прежнему держат на самой линии фронта.
"З терікона по песках танк працював - прямой наводкой до 5 км у нього пряме попадання".
Пока же танки боевики только прогревают.
"Це постійно. І вдень, і вночі. Вночі наче танк по взлетке катается", - говорит Николай.
Прогрев - загоняют их обратно в укрытия.
"Ховаються за терміналами есть стоянки 3-4 етажі на первому поверсі вони ховають", - говорит Виталий.
Оккупированный Донецк в нескольких километрах за этой насыпью. Окраина Киевского района сплошная линия обороны боевиков с окопами, огневыми точками. Сегодня там было замечено движение военной техники. Это отчетливо слышно по гулу.
Бойцы признаются - уже почти неделя, как на фронте стало значительно тише. Но бдительности они не теряют.
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