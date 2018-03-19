Украинский ведущий Владимир Остапчук во второй раз стал отцом (фото) [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена Елена во второй раз стали родителями – у пары родился сын.
Мальчик родился в частной клинике Маунт-Синай в Торонто 19 марта в 10 часов утра по местному времени, сообщил он в Instagram.
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