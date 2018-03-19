О чем говорили с дипломатом - в шведском МИДе не разглашают

МИД Швеции вызвал на ковер российского посла. Так власти отреагировали на заявление Москвы о том, что источником отравляющего вещества, использованного в Солсбери, могла быть Швеция. О чем говорили с дипломатом - в шведском МИДе не разглашают. Накануне глава ведомства Маргот Вальстрем раскритиковала Москву за подобные обвинения.