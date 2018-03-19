МИД Швеции вызвало на ковер посла России [ Редактировать ]
МИД Швеции вызвал на ковер российского посла. Так власти отреагировали на заявление Москвы о том, что источником отравляющего вещества, использованного в Солсбери, могла быть Швеция. О чем говорили с дипломатом - в шведском МИДе не разглашают. Накануне глава ведомства Маргот Вальстрем раскритиковала Москву за подобные обвинения.
по теме
Швеция вызвала российского посла из-за обвинений в отравлении Скрипаля
Министерство иностранных дел Швеции вызывает посла России из-за обвинений в том, что Швеция может быть источником отравляющего вещества, которое использовали в Солсбери.
Польша готова выслать дипломатов России
Польша может выслать из страны российских дипломатов - из солидарности с Великобританией. Об этом сообщает местная "Газета Правна".
Міністри Євросоюзу обговорили агресію з боку Росії
Павло Клімкін передав Раді ЄС перелік 140 осіб, причетних до організації виборів у Криму. Списки український міністр закордонних справ віддав своїм колегам з ЄС сьогодні вранці - перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.
Польша высылает из страны российских дипломатов
Польша из солидарности с Великобританией также вышлет российских дипломатов.
У Росії підрахували голоси минулих президентських виборів
У Росії підрахували 99% голосів на президентських виборах. Володимир Путін вчетверте очолить країну. Він набрав понад 76 відсотків. Це - рекорд його політичної кар'єри.
Трамп зробив заяву стосовно отруєння Скрипаля
За отруєнням екс-шпигуна Скрипаля, ймовірно, стоїть Росія. Про це заявив президент США - Дональд Трамп. Зокрема, він наголосив, що і раніше підозрював Москву в причетності до отруєння колишнього полковника ГРУ, але після розмови з британським прем'єром - Терезою Мей.