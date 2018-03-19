Варшава готова и на другие санкции

Польша может выслать из страны российских дипломатов - из солидарности с Великобританией. Об этом сообщает местная "Газета Правна".

Варшава готова и на другие санкции. А еще намерена в который раз попытаться убедить Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2". О таких планах сообщил глава польского МИДа Конрад Шиманский.