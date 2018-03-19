Дональд Трамп накажет долларом болтливых чиновников (видео) [ Редактировать ]
В Белом доме очередной скандал. Пресса выяснила - Дональд Трамп потребовал от госчиновников молчать обо всем, что происходит в Администрации и даже решил их штрафовать. Дмитрий Анопченко узнал, в какую сумму президент оценил болтливость подчиненных.
Что только ни делали в Белом доме, чтобы "укоротить языки" тем, кто выдает секреты прессе. И е-мейлы сотрудников проверяли, и служебные "мобильники" просили сдать на проверку. Но о "проколах" Дональда Трампа все равно узнавали журналисты. Чтобы заставить чиновников наконец-то замолчать, глава государства придумал брать с них расписки.
Washington Post узнала сейчас один из самых больших секретов президентского аппарата - первых лиц Администрации, оказывается, заставляли подписать так называемое "соглашение о конфиденциальности". По сути, это обязательство держать рот на замке и что бы ни происходило - не рассказывать ни семье, ни друзьям, ни тем более журналистам.
Многие ставить подпись не хотели - но их вынудили, пообещав и "пряник", мол, "это просто формальность, применять документ не будем", и кнут - дескать, "тех, кто не подпишет, - уволим". Причем в документе был предусмотрен штраф: 10 миллионов долларов, если проговоришься и об этом станет известно. Юристы Трампа вписали и еще один пункт - обязательство молчать действует, даже когда нынешний глава государства свой пост покинет.
Именно этот пункт и вызвал скандал. Дескать, то, что нормально для бизнеса - неприемлемо для госслужащих. "Президент превысил полномочия"- уверены юристы - ни при одном главе Белого дома такого не было.
Советуют чиновникам идти в суд, но желающих пока нет. Никто не хочет рисковать - ведь тут же сумму с шестью нулями потребуют. А публично рассказать об этом соглашении - означает его же и нарушить.
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