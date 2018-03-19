Как дочь американского президента едва не стала жертвой авиакатастрофы? Почему обеднела богатейшая женщина Гонконга? И где можно будет лишиться свободы по системе all-inclusive? Об этом и не только - в нашем обзоре.

В Австралии разбушевались лесные пожары. В зоне риска два самых густонаселенных штата Виктория и Новый Южный Уэльс. 70 домов уничтожены полностью, сотни людей эвакуированы.

Пожар заполыхал в выходные - когда молния ударила в дерево. Ветер быстро разнес огонь по округу. Возгоранию способствует жаркая погода - в воскресенье температура воздуха превысила 40 градусов.

******

А вот в Европу вернулись холода. Из-за резкого понижения температуры, снегопадов и сильного ветра в Молдове объявили желтый уровень угрозы. В населенных пунктах нет света, водителей призывают не пользоваться своими авто. Снегом также засыпало Париж. Температура держится на уровне нуля, но синоптики прогнозируют - опустится еще ниже.

******

ЧП на президентском борту. У вертолета, в котором находились Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, отказал двигатель. Супруги направлялись из Вашингтона в Нью-Йорк, но вскоре после взлета вынуждены были вернуться в столичный аэропорт. Как сообщают американские СМИ, инцидент случился в прошлый четверг, причины пока неизвестны. В итоге дочь президента и ее муж вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.

******

Счастье привалило. Американец из штата Пенсильвания выиграл в лотерею Powerball почти полмиллиарда долларов. Победитель, имени которого не разглашают, угадал все выигрышные цифры. Джекпот в 457 миллионов долларов стал восьмым по величине в истории лотереи.

******

Куда меньше повезло богатейшей женщине Гонконга. Из-за резкого падения стоимости акций ее компании, Поллианна Чу потеряла половину своего состояния. В январе комиссия по ценным бумагам Гонконга обратила внимание, что 20 акционеров контролировали более 90% акций Kingston Financial Group, - этот факт регулятор признал угрозой для стабильности компании. В январе Чу владела 12 миллиардами долларов. Теперь ее состояние едва дотягивает до пяти с половиной.

******

"Свобода на баррикадах" не прошла цензуру. "Фейсбук" заблокировал знаменитую картину Эжэна Делакруа. А все из-за обнаженной груди Марианны, символа Французской республики. Репродукция на странице одного из парижских театров не провисела и 15 минут, - контент был признан порнографическим. Но вскоре соцсети пришлось публично извиниться.

******

Заключение all-inclusive. В Гренландии строят тюрьму, которая напоминает курорт. Заведение, площадью восемь тысяч квадратных метров, рассчитано всего на 76 узников.

Проект предусматривает площадки для работы и отдыха: спортзал, библиотеку, церковь и просторные комнаты для свиданий с посетителями. По мнению архитекторов, комфортная среда будет способствовать перевоспитанию преступников.