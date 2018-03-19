В Луцке похитили двух человек с целью завладеть их имуществом, в том числе фермой для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Как сообщить в прокуратуре, 16 марта, злоумышленники напали на одного из местных жителей в его собственном доме, жестоко избили и привезли в село Забороль Луцкого района, где бросили в подвал.

Другого потерпевшего похитили у подъезда дома на улице Ветеранов и вывезли в село Забороль. Пострадавшего также били молотком и битой. В обоих случаях злоумышленники похитили у потерпевших ценные вещи, деньги, телефоны, автомобиль и тому подобное.

В подвале в Забороле мужчину снова продолжали бить и угрожали убить, приставляя к виску пистолет. Таким образом злоумышленники требовали передать им автомобиль, квартиру, денежные средства в сумме 5000 долларов США и ферму для майнинга криптовалюты.

Заложников освободили во время спецоперации вечером 17 марта. Четырех нападавших задержали и объявили о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений: похищение двух людей, незаконное лишение их свободы, вымогательство с применением насилия, разбои, кражи и незаконное завладение транспортным средством.

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