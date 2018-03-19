Хозяйственный суд Киева поставил под сомнение полномочия Супрун [ Редактировать ]
Хозяйственный суд Киева вернул Министерству здравоохранения исковое заявление против Национального медицинского университета имени Богомольца об устранении препятствий в пользовании имуществом государства. Речь идет о доступе членов министерской комиссии к админкорпусу НМУ, который расположен на бульваре Шевченко, 13. Об этом сообщают "Украинские новости".
Напомним, что 20 февраля несколько десятков студентов НМУ им. Богомольца заблокировали вход в ректорат с тем, чтобы не допустить к работе временно исполняющего обязанности ректора на время работы комиссии Минздрава Михаила Захараша.
Как указано в тексте судебного решения в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 174 Хозяйственного процессуального кодекса Украины судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы "в случае, если заявление подано лицом, не имеющим процессуальной дееспособности, не подписано или подписано лицом, не имеющим права его подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано ".
Исковое заявление было подписано и.о. министра Ульяной Супрун, однако, по мнению суда, среди документов, прилагаемых к иску, отсутствуют доказательства, подтверждающие выполнение им обязанностей "Министра".
То есть суду не доказано, что исковое заявление Министерства здравоохранения Украины подписано лицом, имеющим право его подписывать от имени истца.
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