Фото из открытых источников

В Киеве на Московском проспекте сгорел автомобиль Hyunday.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. в Facebook.

Очевидцы прокомментировали данное происшествие:

"Народ стоял с огнетушителями. Видимо уже было поздно."

Напомним, автомобиль с пассажирами перевернулся на крышу.