В Киеве вспыхнул автомобиль (видео) [ Редактировать ]
Фото из открытых источников
В Киеве на Московском проспекте сгорел автомобиль Hyunday.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua. в Facebook.
Очевидцы прокомментировали данное происшествие:
"Народ стоял с огнетушителями. Видимо уже было поздно."
Напомним, автомобиль с пассажирами перевернулся на крышу.
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