Девушка погибла из-за взорвавшегося в руках смартфона [ Редактировать ]
Источник: Daily Mail
В Индии 18-летняя Ума Орам погибла во время разговора из-за взрыва смартфона, передает Daily Mail.
Девушка подключила телефон к зарядному устройству и говорила с родственником, затем телефон взорвался. Она получила ранения руки, ноги и грудной клетки.
Девушка скончалась по дороге в больницу.
Ранее мы сообщали о главных ошибках во время зарядки смартфона.
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