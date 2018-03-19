В Индии 18-летняя Ума Орам погибла во время разговора из-за взрыва смартфона, передает Daily Mail.

Девушка подключила телефон к зарядному устройству и говорила с родственником, затем телефон взорвался. Она получила ранения руки, ноги и грудной клетки.

Девушка скончалась по дороге в больницу.

Ранее мы сообщали о главных ошибках во время зарядки смартфона.