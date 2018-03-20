На юго-западе Ирана, в 17 километрах от города Бехбехан, произошло землетрясение магнитудой 5,0, передает Геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.



Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о гибели людей из-за землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.