Иран всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
На юго-западе Ирана, в 17 километрах от города Бехбехан, произошло землетрясение магнитудой 5,0, передает Геологическая служба США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о гибели людей из-за землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.
по теме
Турецький літак розбився в Ірані
В Ірані розбився турецький літак. За останніми даними, внаслідок авіакатастрофи загинуло 11 людей. Загалом, на облавку було зо два десятки пасажирів.
Турецький літак впав поблизу іранського міста
В Ірані розбився турецький літак. За останніми даними внаслідок авіакатастрофи загинуло 11 людей. Загалом, на облавку було зо два десятки пасажирів.
Авиакатастрофа в Иране: спасатели обнаружили тела погибших
Спасательные отряды обнаружили место крушения частного самолета турецкой компании Başaran Holding в Иране.
Авиакатастрофа в Иране: названа предварительная причина крушения
11 марта в Иране частный турецкий самолет потерпел крушения. В результате чего погибли 11 человек.
В Иране разбился самолет, погибли люди
1 марта в Иране разбился пассажирский самолет.