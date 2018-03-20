В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) масштабный пожар уничтожил около 70 домов, передает ABC News.

В результате произошедшего четыре человека отравились дымом, еще один получил травмы во время тушения пламени.

Сотни людей спасались от огня на пляжах, многим пришлось провести ночь в автомобиле.

Возвращаться домой по-прежнему небезопасно из-за упавших деревьев и линий электропередач.

Ранее мы сообщали о пожаре на одном из крупнейших рынков Украины.