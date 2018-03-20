В Австралии лесной пожар уничтожил 70 домов [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) масштабный пожар уничтожил около 70 домов, передает ABC News.
В результате произошедшего четыре человека отравились дымом, еще один получил травмы во время тушения пламени.
Сотни людей спасались от огня на пляжах, многим пришлось провести ночь в автомобиле.
Возвращаться домой по-прежнему небезопасно из-за упавших деревьев и линий электропередач.
Ранее мы сообщали о пожаре на одном из крупнейших рынков Украины.
по теме
В Киеве вспыхнул автомобиль (видео)
В Киеве на Московском проспекте сгорел автомобиль Hyunday.
День весеннего равноденствия 2018: гадание и ритуалы
20 марта наступит настоящая весна. В 18:15 по киевскому времени день начнет становиться длиннее ночи, поэтому данный праздник обладает магическими свойствами.
Пожар в Черновцах: дым видно за километры (фото, видео)
В сети появились видеоролики масштабного пожара, который 19 марта вспыхнул в Черновцах на Калиновском рынке.
Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание
20 марта 2018 года день сравняется с ночью и наступает день весеннего равноденствия.
В Черновцах горит один из крупнейших рынков Украины
В Черновцах пылает крупнейший в стране Калиновский рынок в секторе продажи ковров.