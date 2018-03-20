В Харькове пьяный водитель, скрываясь от погони, протаранил патрульный автомобиль, передает dtp.kiev.ua.

В результате произошедшего пострадали двое полицейских, они доставлены в больницу. У одного из них - сотрясение мозга, сообщает издание Вести.

Все это время на заднем сидении автомобиля нарушителя находилась его супруга и 3-летний внук.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что беспилотный автомобиль насмерть сбил человека.