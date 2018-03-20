В Харькове пьяный водитель протаранил патрульный автомобиль [ Редактировать ]
В Харькове пьяный водитель, скрываясь от погони, протаранил патрульный автомобиль, передает dtp.kiev.ua.
В результате произошедшего пострадали двое полицейских, они доставлены в больницу. У одного из них - сотрясение мозга, сообщает издание Вести.
Все это время на заднем сидении автомобиля нарушителя находилась его супруга и 3-летний внук.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, что беспилотный автомобиль насмерть сбил человека.
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