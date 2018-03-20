День весеннего равноденствия: традиции, обычаи и приметы [ Редактировать ]
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В древние времена весну определяли по солнцу и именно со дня весеннего равноденствия начиналась весна и обновления в природе, с этого момента солнце побеждало тьму и начиналось оживление и возрождение природы.
У славян в период равноденствия весной отмечали праздник Сороки. Люди верили, что до равноденствия прилетает 40 птиц, и первые - жаворонки. Их считали символом праздника, пекли булочки в виде птичек и угощали ими гостей. Ночью не спали, надеясь услышать как трещит лед и "год ломается".
В странах Азии в День равноденствия отмечают персидский новый год Навруз. Это один из древнейших праздников в истории, его возраст - более 3000 лет.
Навруз символизирует окончание зимы и приход весны, обновление всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к посевной.
Какая погода на равноденствие - такой ждать и все последующие сорок дней. В течение многих поколений люди следили за природой и за погодой.
Если погода пасмурная и прохладная, в течение следующих сорока дней каждую ночь следует ожидать заморозков.
Если в день весеннего равноденствия тепло, то морозы больше не вернутся.
Ранее мы рассказывали, что обязательно нужно сделать в день весеннего равноденствия.
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